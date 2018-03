Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Lauffreunde, als Landrat des Landkreises Lichtenfels und im Namen des Kreistages überbringe ich Ihnen die besten Grüße zum 14. Obermain-Marathon rund um die Kurstadt Bad Staffelstein. Der neue Streckenverlauf der Marathon-Strecke mit seinen 680 auf- und 690 absteigenden Höhenmetern gilt sicher als sehr anspruchsvolle Route. Die Strecke führt an den Sehenswürdigkeiten des "Gottesgartens am Obermain" vorbei - Kloster Banz, der Basilika Vierzehnheiligen und dem Staffelberg. Auch die Halbmarathonstrecke wartet unter anderem mit dem Riedsee und dem schönen Kurpark Bad Staffelstein auf. Die landschaftlich sehr reizvolle 16 Kilometer lange Nordic-Walking-Strecke führt durch die Wälder von Kloster Banz und die Mainauen.

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen erfolgreichen Lauf und viele schöne Eindrücke entlang der Strecke. Lassen Sie sich nach dem Sportereignis von regionalen kulinarischen Köstlichkeiten im neu ernannten Genussort Bad Staffelstein verwöhnen oder entspannen Sie sich in unserer Obermain Therme mit Bayerns wärmster und stärkster Thermalsole.

So bedanke ich mich schon an dieser Stelle bei den Organisatoren, die diese Veranstaltung auf die Beine gestellt haben und bei allen fleißigen Helfern, ohne die diese großartige Veranstaltung nicht möglich wäre.

Allen Teilnehmern und Gästen wünsche ich ein paar frohe Stunden hier bei uns im schönen Gottesgarten am Obermain.