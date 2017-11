Anschluss fällt zu spät

Mit 1:2 kassierte die Fußball-B-Jugend des FC Sand in der Bezirksoberliga Unterfranken eine knappe Niederlage gegen den FC Bürgstadt II. Nach dem zweiten Saisonsieg vor einer Woche gingen die "Korbmacher" euphorisch in das Heimspiel und übernahmen von Beginn an das Heft in die Hand, doch nach 25 Minuten fiel aus dem Nichts das 0:1, und das Spiel drehte sich. Beim zweiten Gegentreffer nur acht Minuten später war Torwart Niklas Götz gegen einen Weitschuss aus 16 Metern machtlos. Nach dem Wechsel übernahmen die Sander wieder das Ruder und störten den Gegner bereits an dessen Strafraum. Jedoch fiel der Anschlusstreffer von Nico Bräuter erst zehn Minuten vor Schluss und verhinderte die 1:2-Niederlage nicht mehr. rr