Ansbacher Straße gesperrt

Ab Dienstag, 3. April, ist die Kreisstraße 13 in Falkendorf (Gemeinde Aurachtal), die Ansbacher Straße, zwischen Ansbacher Straße 3 und Michael-Kreß-Straße bis voraussichtlich Freitag, 13. April, in beiden Richtungen komplett gesperrt. Das teilte das Landratsamt mit.

Der Verkehr wird am Kreisverkehr Dondörflein über die ERH 15 nach Münchaurach und über die St 2244 nach Falkendorf in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet. Fußgänger und der öffentliche Personennahverkehr sind von der Sperrung nicht betroffen. Die Mülltonnen werden wie gewohnt geleert. Das Landratsamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. red