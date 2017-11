Anregung für ein nachhaltiges Leben und Bastelworkshops

1.

2.

3.

4.

5.

red



Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) weist auf seine nächsten Veranstaltungen hin. Voranmeldung beim Ubiz, Pfarrer-Baumann-Straße 17, Rufnummer 09529/92220, E-Mail: anmeldung@ubiz.de oder online unter www.ubiz.de bzw. www.vhs-hassberge.de ist jeweils erforderlich.Wie einfach Nachhaltigkeit in das eigene Leben integriert werden kann, zeigt Anna Weber im Workshop "Nicht reden, handeln! - Nachhaltigkeit kann jeder" am Freitag, 1. Dezember, von 18 bis 21 Uhr. Ganz praktisch werden Tipps und Anregungen diskutiert, denn jeder Mensch kann in seinem Alltag ganz viel für einen nachhaltigeren Umgang mit unserem Planeten tun und somit dazu beitragen, dass auch die nächsten Generationen noch hier leben können. Praxisnah werden konkrete Ideen für den ganz individuellen Alltag erarbeitet.Am Freitag, 1. Dezember, wird von 18 bis 20 Uhr der Film "Power to Change" gezeigt, der die Auseinandersetzung um eine Energiewende darstellt, die von unten erfolgt - dezentral und regional. Er greift die persönlichen Geschichten von Menschen auf, die die Erhaltung ihrer natürlichen Lebensgrundlage selbst in die Hand nehmen. Danach ist Zeit, mit Günter Lieberth über das Thema zu diskutieren.In einer kleinen Gruppe wird unter Anleitung von Sandra Pfister am Samstag, 9. Dezember, von 10 bis 18 Uhr in einem Workshop eine individuelle Lederausrüstung rund um den Bogen- oder Reitsport gefertigt. Dabei werden den Teilnehmern Grundkenntnisse der Lederbearbeitung vermittelt. Dann besteht die Möglichkeit, ein individuelles Einzelstück mit den zuvor erlernten Techniken herzustellen. Kursort ist der Steigerwald-Erlebnishof, Neuhof 5.Im Workshop "Wir flechten für Weihnachten" für Kinder am Samstag, 9. Dezember, von 13.30 bis 17 Uhr können Kinder ab acht Jahren unter Anleitung von Susanne Hilbich ein persönliches Schmuckstück aus Weide flechten. Mitzubringen sind eine Gartenschere und eine Pausen-Brotzeit. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder begrenzt.Ein vorweihnachtlicher Sonntagnachmittag findet am 10. Dezember am Marswald-Spielplatz zwischen Zell am Ebersberg und Oberschleichach statt. Unter Leitung von Susanne Gräfin Finckenstein wird erkundet, welche Waldbewohner um diese Jahreszeit noch aktiv sind und wie die Tiere die kalte Jahreszeit überstehen. Außerdem wird Christbaumschmuck aus Naturmaterialien gebastelt. Die Veranstaltung dauert von 14 bis 17 Uhr und ist für Familien mit Kindern ab fünf Jahren geeignet. Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung, warme Schuhe und eventuell selbst gebackene Plätzchen. Treffpunkt ist am Marswald-Spielplatz.