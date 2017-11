Annika Winkler siegt in drei Disziplinen

Die Schützen der SG Edelweiß Bamberg trafen sich zur Königsfeier im Saal des Bürgervereins 4. Distrikt, wo Erster Vorsitzender Heinz Jantschewsky zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüßen konnte.

Nach der Entthronisierung der noch amtierenden Könige bedankte sich der Vorsitzende für ihre Regentschaft im abgelaufenen Jahr. An diesem Abend standen auch zwei Ehrungen an. Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der SG Edelweiß, im DSD und BSSB wurde Werner Grasser, für 40 Jahre Monika Neumeister ausgezeichnet.

Der Höhepunkt des Abends war die Proklamation der neuen Majestäten, die Heinz Jantschewsky zusammen mit dem Ersten Schützenmeister Josef Zeleny vornahm. Schwarzschusskönig wurde Annika Winkler, ihr Vize ist Werner Grasser. Kleinkaliberkönigin wurde ebenfalls Annika Winkler, und ihr Vater Hans-Jürgen Winkler schaffte es zu ihrem Vize. Und zum dritten Mal: Annika Winkler ist auch zur Jugendkönigin gekürt worden.

Vereinskönigin wurde Rosemarie Zeleny, ihr zur Seite steht Vizekönigin Dorothea Bauer. Zum Vereinskönig wurde Günter Bauer ausgerufen, sein Vizekönig ist Hans-Jürgen Winkler.

In gemütlicher Runde wurden die neuen Majestäten gebührend gefeiert. red