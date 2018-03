Annerose Ackermann führt weiter den Kinderschutzbund

Neuwahlen standen an bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Kinderschutzbundes, Kreisverband Bamberg. Für die kommenden zwei Jahre wurden einstimmig gewählt: Erste Vorsitzende Annerose Ackermann, stellvertretende Vorsitzende Ursula Redler, Schatzmeister Teymur Schafi-Neya, Schriftführer Christian Ackermann, Beisitzer sind Hedda Mikuta, Susanne Weingärtner und Werner Kuttner, Kassenprüfer Ulrich Gartzke und Anni Hörl.

In ihrem Rückblick ging Annerose Ackermann auf die vielen Aktivitäten und Projekte ein, die im vergangenen Jahr vom Kinderschutzbund durchgeführt wurden und bedankte sich bei allen für deren Unterstützung.

Projektleiterin Michelle Tuß informierte über einzelne Aktivitäten und Projekte des Kinderschutzbundes wie das "Betreute Frühstück" an der Trimberg-Schule und der Grundschule Gaustadt, die Projekte Familienpaten, Leihgroßeltern, Eltern-Kind-Gruppe, Nähkurs für Kinder. Eine Kinderfreizeit wurde durchgeführt, ein "Tag der offenen Tür", ein Vortrag über Mobbing, eine Stadtführung für ehrenamtliche Mitarbeiter. red