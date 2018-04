Anmeldungen bei der VHS noch möglich

sek



Nach den Osterferien bietet die Städtische Volkshochschule neue Kurse an, zu denen Anmeldung noch möglich ist. Ab Montag, 9. April, von 9.30 bis 12.30 Uhr kann man seine EDV-Kenntnisse in einem Kurs "Erweiterter Umgang mit dem PC" vertiefen. Schutz vor Schadsoftware und Datenverlusten lehrt das Angebot "Viren, Würmer, Trojanische Pferde" am Dienstag, 10. April, von 18 bis 21 Uhr. "Bildbearbeitung am PC" am Samstag, 14. April, beleuchtet anhand Problemen aus dem fotografischen Alltag. Am Donnerstag, 12. April, um 19 Uhr stehen "Traumgärten" im Mittelpunkt. "Gutes Aussehen muss nicht teuer sein" heißt es am Freitag, 13. April, von 14 bis 17 Uhr. Anmeldungen werden im Vhs-Büro, Maxstraße 23 (Tel.: 0971/807 12 10) oder unter www.vhs-badkissingen.de entgegen genommen.