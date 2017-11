Anmeldung zur FU-Kathreinfeier

Der Kreisverband Forchheim der Frauen-Union (FU) lädt alle Mitglieder und Freunde zur Kathreinfeier am Freitag, 24. November, nach Kersbach ein. Beginn ist um 18 Uhr mit einem Wortgottesdienst in der Pfarrkirche. Anschließend findet die Feier in der Waldgaststätte (Sportheim) Kersbach statt. Anmeldungen sind an die FU in Kersbach, Vorsitzende Rosalinde Hofmann (Telefon 09191/729171), oder den jeweiligen FU-Ortsvorsitzenden zu richten. red