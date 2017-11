Anmeldung zum Frauenfrühstück

Frauen aus den drei Kirchengemeinden Heiligenstadts laden am Samstag, 18. November, ein zum gemeinsamen Frühstück, Gesprächen, Musik und einem Vortrag von Pfarrerin Christel Rüstau. Los geht's um 9 Uhr in der Christuskirche (Familienzentrum 6) in Heiligenstadt. "Mach doch die Tür auf" - Die Teilnehmer dürfen gespannt sein, welche Türen sich öffnet. Für die entstehenden Kosten wird ein geringer Beitrag erhoben. Damit die Frauen besser planen können, erbitten sie Anmeldung bis Donnerstag, 16. November. Ehepaar Saar (Telefon 09198/997474) nimmt diese entgegen. red