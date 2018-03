Anmeldung zu Fachkonferenz

red



Der Ausbau des Höchstspannungsübertragungsnetzes in Deutschland hat eine überragende Bedeutung für die Umsetzung der Energiewende. Ein solches Projekt bringt aber immer auch immense Eingriffe in die Natur und damit Belastungen von Umwelt und Mensch mit sich. Das Bündnis Hamelner Erlärung e.V. hat sich für den Vorzug von Erdkabel-Trassen eingesetzt. In einer Fachkonferenz "Naturschutz an HGÜ-Erdkabeltrassen" möchte das Bündnis gemeinsam mit Experten, Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung, Naturschutzverbänden aber auch mit interessierten Bürgern klären, welche Bedeutung der Naturschutz in der Bundesfachplanung hat, welche Anforderungen gestellt werden und welche Maßnahmen ergriffen werden können und müssen, um den notwendigen Ausbau der Höchstspannungsleitungen im Einklang mit dem Naturschutz bewältigen zu können. Die Konferenz findet am Montag, 12. März, von 14 bis 18 Uhr im Tattersall statt. Anmeldung sind noch bis Montag, 5. März. per Mail an nikola.stasko@hameln-pyrmont.de , möglich.