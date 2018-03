Anmeldung: Was ist Zhineng Qigong?

Das Institut für Zhineng Qigong lädt zu der kostenlosen Informationsveranstaltung "Ganzheitlich gesund mit Zhineng Qigong: Gesunde Wirbelsäule - Gesunder Mensch" mit Zhineng-Qigong-Meister Zhu Conghua aus China ein. Die Veranstaltung am Mittwoch, 21. März, findet von 19.30 bis 21 Uhr im Heilzentrum Ruffershöfer im Mittelweg 4 in Eggolsheim statt. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung bei Birgit Becker-Petersen unter Telefon 09194/7955606 oder per E-Mail an heil-samen@t-online.de erforderlich. red