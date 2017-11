Anmeldung für die Ausbildungsmesse läuft

Am Samstag, 3. März, findet in der Zeit von 10 bis 14 Uhr wieder die Ausbildungsmesse des Landkreises Forchheim statt. Interessierte Unternehmen können sich ab sofort bis zum 30. November als Aussteller anmelden.

Auf der Messe können sich Schüler, Eltern, Lehrer sowie alle Interessierten im Beruflichen Schulzentrum Forchheim, Fritz-Hoffmann-Straße 3, über die Möglichkeiten der Ausbildung im Landkreis Forchheim und Umgebung informieren.

Die ausstellenden Unternehmen und Institutionen geben Informationen über sich und die Berufe, in denen sie ausbilden. So werden Berufe aus Bereichen wie Ernährung und Gastronomie, Einzelhandel, öffentlicher Dienst, Handwerk, Sicherheit, Sozialwesen oder Dienstleistung vorgestellt. Als Veranstaltungsort dient das Berufliche Schulzentrum Forchheim mit seinem Schulgebäude, der Dreifach-Turnhalle und dem Außenbereich. Bei der Messe in diesem Jahr nutzten mehr als 90 Aussteller die Möglichkeit, ihr Angebot zu präsentieren.

Veranstaltet wird die Ausbildungsmesse vom Arbeitskreis Schule-Wirtschaft. Organisatoren sind das Berufliche Schulzentrum Forchheim und die Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim. Interessierte Aussteller melden bis an bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim unter wifoe@lra-fo.de. Für Fragen steht Katharina Dornisch unter Telefon 09191/86-1021 zur Verfügung. red