Anmeldung für den Kurs "Mein Kind pubertiert"

Die Schule interessiert nicht mehr, Ordnung ist zum Fremdwort geworden und das Handy wird nicht mehr aus der Hand gelegt: Das Kind ist in der Pubertät! Wie man als Eltern gut durch diese Zeit kommt, seinem Kind ein guter Begleiter ist und eine positive Entwicklung unterstützen kann, wird in dem Elternkurs "Hilfe, mein Kind pubertiert!" vom Caritasverband für den Landkreis Forchheim vermittelt. Termin ist ab Donnerstag, 11. Januar, sieben Abende, von 19 bis 21.30 Uhr im Haus Barbara in der Haidstraße 10 (Anmeldung bei Helene Wölfel-Wagner und Markus Messingschlager, Tel. 09191/707240, E-Mail: erziehungsberatung@caritas-forchheim.de. red