Anmeldung Fränkische Tapas

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes veranstaltet am Donnerstag, 22. März, um 19 Uhr in der Schulküche des Grünen Zentrums, Lichtenfelser Straße 9 in Bad Staffelstein, einen Kochkurs "Fränkische Tapas" - was Franken und Spanien gemeinsam haben. Dazu ist eine Anmeldung bei Monika Gerner, Lichtenfels, unter der Telefonnummer 09571/70854 erforderlich. red