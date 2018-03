Anmeldetage im Kindergarten

Kinder, die ab September 2018 oder im Laufe des Kindergartenjahres 2018/2019 den Kindergarten Aschach besuchen wollen, können am Dienstag, 20. März, und am Mittwoch, 21. März, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr im Kindergarten angemeldet werden. Impfpass und U-Heft des Kindes müssen mitgebracht werden. sek