In der Bamberger Konzert- und Kongresshalle findet am 24. Februar 2018 bereits zum 6. Mal die Studienmesse:BA statt. Zielgruppen der Informationsmesse sind Abiturienten, Fach- und Oberschüler. Neben den klassischen Hochschulstudiengängen sind immer mehr alternative Ausbildungsmöglichkeiten, wie Duale Studiengänge oder berufliche Ausbildungsangebote, gefragt. Im vergangenen Jahr informierten sich über 2800 Besucher bei 79 Ausstellern über mögliche Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen sowie die verschiedenen Ausbildungsangebote. Der Anmeldezeitraum für Aussteller läuft noch bis zum 30. Oktober.Unternehmer können die Studienmesse nutzen, um ihre Ausbildungsangebote sowie Duale Studiengänge zu präsentieren und im direkten Gespräch den ersten Kontakt zu potenziellen Mitarbeitern herzustellen. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sei die Messe eine hervorragende Plattform, um die Mitarbeiter von Morgen in der Region zu halten, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Universitäten und Hochschulen können am Veranstaltungstag zur besseren Übersicht über die Studiengänge an ihrer Einrichtung beitragen. Neben den Informationsständen werden Fachvorträge gehalten, in denen die Besucher sowohl allgemeine Informationen zum Studium wie auch Konkretes zur Ausbildung im entsprechenden Unternehmen erhalten.Die beiden Schirmherren, Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Landrat Johann Kalb (CSU), heben in der Pressemitteilung die Bedeutung einer regionalen Studienmesse hervor: "Obwohl heutzutage jede Information im Netz zu finden ist, stehen Messen bei der Studien- und Berufswahl seit Jahren hoch im Kurs. Besucher schätzen an der Studienmesse:BA vor allem die mannigfaltige Aussteller-Kombination aus Hochschulen, Universitäten und Unternehmen."Die Anmeldung für Aussteller ist online unter www.studienmesse-bamberg.de oder postalisch möglich. Für die postalische Anmeldung stehen auf der genannten Webadresse die Anmeldeunterlagen zum Download bereit. Die Messe ist eine Veranstaltung des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft Bamberg.