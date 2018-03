Anmelden für die Schule

Am Dienstag, 20. März, findet von 15.30 bis 18 Uhr im Gebäude der Grundschule Bad Brückenau die Schulanmeldung statt. Anzumelden sind alle Kinder, die am 30. September 2018 sechs Jahre alt sind, also spätestens am 30. September 2012 geboren sind. Außerdem müssen alle Kinder angemeldet werden, die im Schuljahr 2017/18 zurückgestellt waren. Der Elternbeirat sorgt für Kaffee und Kuchen. Für die Kinder gibt es in der Aula eine Spielecke. sek