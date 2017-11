Anmelden für die Adventsfeier

sek



Der Obst- und Gartenbauverein Garitz veranstaltet am Samstag, 2. Dezember, seine diesjährige Adventsfeier. Die Feier findet im Parkwohnstift in Garitz statt und beginnt um 20 Uhr mit dem adventlichen Teil. Ab 19 Uhr ist die Möglichkeit zum vorbestellten Essen gegeben. Musikalisch wird die Feier von der Rhöner Stubenmusik aus Waldfenster umrahmt. Zu dieser Feier ist eine Anmeldung erforderlich, die bis spätestens 24. November an den Vorsitzenden Georg Weippert, Tel.: 0971/993 79, oder per E-Mail an g-weippert@t-online.de zu richten ist.