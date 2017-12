Anlieferung für die "ARTkronach"

Am morgigen Dienstag, 5. Dezember, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, können noch die Arbeiten für die 35. Kunstmesse "ARTkronach" angeliefert werden. Andere Absprachen bitte direkt mit Peter M. Bannert, der in dieser Zeit in der Kronacher Synagoge (Nikolaus-Zitter-Straße 27) anwesend sein wird, um die Arbeiten entgegenzunehmen. Interessierte Künstler können sich bei Bannert (Tel. 09261/ 95161) oder bei Ingo Cesaro (Tel. 092161/63373) melden. Der Eintritt ist auch heuer frei. red