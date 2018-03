Anke Schmidbauer bleibt Vorsitzende

Bei der Hauptversammlung des Karate-Dojos Untermerzbach in der alten Gastwirtschaft in Gereuth standen Neuwahlen an. Dabei haben die etwa 30 anwesenden Mitglieder folgendermaßen gewählt: Im Amt bleiben als Vorsitzende Anke Schmidbauer, Zweiter Vorsitzender Sebastian Morgenroth, Schriftführerin Manuela Mölter und Zweite Schriftführerin Kristin Morgenroth. Im Vergnügungsausschuss sind Gabriele Schneider, Michaela Schmitt, Katha Bauer-Stärk und Uwe Gemeinhardt.

Änderungen gab es in der Kassenführung: Hier ist Bettina Laudenbach nun Kassiererin und Kerstin Eckstein rückte als Neuling als Zweite Kassiererin nach. Peter Hartmann wurde ebenfalls als neues Mitglied in den Vergnügungsausschuss aufgenommen.

Der erweiterte Vorstand umfasst auch die Trainer sowie die wiedergewählte Frauenbeauftragte Cornelia Zauritz und Jugendvertreter Alexander Schmitt.



Mehr Kinder trainieren wieder

Vorsitzende Anke Schmidbauer informierte über die Veranstaltungen 2017. In acht Sitzungen plante der Vorstand Meisterschaftsfahrten und vier sonstige Veranstaltungen, darunter zum Beispiel der Kirchweih-Tanz im Reißenweber-Saal.

Berichte gab es auch über das Kinder- und Leistungstraining. Andi Schmitt erläuterte, dass nach anfänglichem Rückgang die Zahlen im Kindertraining nun wieder ansteigen.



Viel Lob für die Trainer

Zweiter Vorsitzender Sebastian Morgenroth zählte die Meisterschaften, an denen das Karate-Dojo Untermerzbach teilgenommen hat, und die dabei errungenen Erfolge auf.

Ehrenvorsitzender Dietmar Renner wendete sich mit lobenden Worten an die Trainer, die hervorragende Arbeit leisteten. Er habe sich davon bei Besuchen in der Sporthalle überzeugen können. red