Anja Schmidt gewürdigt

Seit mittlerweile zehn Jahren ist Anja Schmidt die Kreisgeschäftsführerin des VdK-Kreisverbandes Kronach. In einer Feierstunde dankte Kreisvorsitzender Heinz Hausmann der umsichtigen Jubilarin für die geleistete Arbeit. Tausende von Beratungen, Anträgen oder Widersprüchen wurden von ihr bearbeitet. "Der Sozialverband VdK-Kreisverband Kronach wurde jedenfalls von Anja Schmidt positiv weiterentwickelt", so der Kreisvorsitzende in seiner Laudatio.

Stellvertretender Kreisvorsitzender Dieter Wolf lobte Schmidt für die Unterstützung bei den rund 40 Ortsverbänden. Weitere Glückwünsche kamen von der Kreisfrauenvertreterin Gisela Mertens, Kreiskassierer Martin Pietz und dem Team der Kreisgeschäftsstelle. dw