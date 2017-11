Anhänger löste sich vom Auto

600 Euro Schaden sind am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr entstanden, als ein Anhänger sich auf der Staatsstraße 2790 von Untererthal kurz vor Neuwirtshaus vermutlich aufgrund eines technischen Defektes vom Pkw gelöst hatte und über den linken Fahrbahnrand von der Straße abkam. Dabei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Am Anhänger entstand 500 Euro Schaden, am Leitpfosten 100 Euro. pol