Angst vorm Wasser ist weg

Besonders bei Flüchtlingen war die Nachfrage groß nach einem Schwimmkurs für Erwachsene, den die DLRG Herzogenaurach ausgerichtet hat. Die meisten Flüchtlinge können nicht schwimmen, dies werde leider immer wieder durch Meldungen über ertrunkene Asylsuchende in Deutschland bestätigt, heißt es in einem Pressebericht der Flüchtlingsbetreuung Herzogenaurach (FBH). Umso wichtiger sei der Kurs der DLRG.

Zweimal in der Woche fand neun Wochen lang der Schwimmunterricht statt. 16 Flüchtlinge sowie fünf Erwachsene aus Indien hatten sich dazu angemeldet und den Kurs bis zum Abschluss besucht. Nachdem die meisten Teilnehmer eher reserviert bis ängstlich dem neuen Element Wasser gegenüberstanden, galt es mit einfachen und spielerischen Übungen die Angst vor dem Nass zu überwinden.



Rücken, Brust und sogar Kraul

Dabei leistete das erfahrene und geduldige Schwimmlehrerteam der DLRG hervorragende Arbeit und schuf somit die besten Voraussetzungen für die erwachsenen Schwimmschüler, das Schwimmen zu erlernen. Beginnend mit einfachen Übungen in kleinen Gruppen, wie zum Beispiel einfach auf dem Rücken im Wasser liegen und sich treiben lassen oder ruhig im Wasser zu tauchen und zu gleiten, erlernten alle Teilnehmer das Rücken- und Brustschwimmen. Fortgeschrittene Kursteilnehmer wurden sogar im Kraulschwimmen unterrichtet.

Beide Seiten, Schwimmlehrer und Schwimmschüler, waren von dem Kurs begeistert und waren mit viel Engagement und Freude dabei. So war auch zum Abschluss bei der Übergabe der "Schwimmzeugnisse für Erwachsene" der Jubel mit dem Ausspruch "Wir haben die Prüfung bestanden und können jetzt schwimmen!" gut zu verstehen.

Die Lehrer wiesen aber darauf hin, dass dies erst der Anfang des Schwimmenlernens sei und es natürlich noch weiter regelmäßig geübt und praktiziert werden müsse.

Die Schwimmschüler und die FBH bedankten sich bei den Schwimmlehrern der DLRG Herzogenaurach mit einem kleinen Einkaufsgutschein und einem strahlenden Lächeln. red