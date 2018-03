Angriffsstarke HSG schwächelt defensiv

Sechs Punkte Vorsprung bei noch drei ausstehenden Saisonspielen. Die Bezirksoberliga-Handballer der HSG Erlangen/Niederlindach haben nach dem unterhaltsamen und leistungsgerechten Unentschieden gegen Altdorf den Klassenerhalt so gut wie sicher. Aktuell ist nämlich noch nicht klar, wer aus der Landesliga absteigt, und so könnte auch Rang 9 am Ende nicht reichen. Letzte Zweifel kann das Team von Trainer Walter Anheuer am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) im Derby bei der TS Herzogenaurach beseitigen. Die vergangenen Duelle mit dem Nachbarn waren oft von Erfolg gekrönt, weshalb die HSG der kommenden Aufgabe zuversichtlich entgegenblickt.



HSG Erl./Niederlindach -

TV Altdorf 35:35

Robin Schmieding brachte die HSG durch einen verwandelten Siebenmeter mit 1:0 in Führung. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Gäste immer wieder vorlegten. Die Niederlindacher wussten offensiv zu überzeugen und glichen stets aus. Weil in der Abwehr jedoch nicht kräftig genug zugepackt wurde, schaffte es die HSG über 5:5 (9.), 10:10 (16.) und 17:17 (26.) nicht, die Spielkontrolle zu übernehmen und lag zur Halbzeitpause mit 18:20 hinten.

Trainer Anheuer monierte die schlechte Absprache zwischen Innenblock und Kreis und forderte mehr Engagement in der Abwehr. Das klappte nur bedingt, doch über die weiter starke Offensive hielt sich die HSG im Spiel, das immer hitziger wurde und zu je zwei Disqualifikation auf beiden Seiten führte. Niederlindach lag jetzt immer ein bis zwei Tore hinten, behielt in der entscheidenden Phase aber einen kühlen Kopf und ging über das 31:31 (51.) mit zwei weiteren Treffern erstmals seit dem 1:0 wieder in Führung. Diese hielt zwar nicht bis zum Schluss, doch Trainer Anheuer wertete das Remis hinterher eher als gewonnenen denn als verlorenen Punkt. johö

HSG: Hückel, Schindler - Boolzen (1), Rühl (1), Gilg, Gumbert (2), Stübinger (8), Willert (11), Schmieding (7/5), Loncar (3), Sackmann (2)