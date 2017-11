Angeschlagener Gegner beim Spitzenreiter in Zeil

Hinter den eigenen Erwartungen zurück, aktuell im Abstiegskampf und stark unter Zugzwang. So lässt sich die Situation des Baur-SV Burgkunstadt in der Kegler-Bayernliga kurz und knapp beschreiben. Am Samstag gastiert der letztjährige Vizemeister in Zeil, Spielbeginn ist um 13.30 Uhr.

Nach dem Lauf in der abgelaufenen Saison will es in der neuen bei den Oberfranken nicht so recht klappen. Bereits vier Niederlagen in sechs Partien mussten die Gäste hinnehmen und sind Achter in bedrohlicher Nähe der Abstiegsränge.

Drei Niederlagen in Folge sprechen Bände über die aktuelle Situation im Lager des Baur-SV. Lediglich Kapitän Peter Zapf und allen voran Patrick Kalb (Platz 12 und 4 der Bayernligaschnittliste) liefern Woche für Woche konstant ihre Leistungen ab.

Besonders der Ausfall des Routiniers Peter Thyroff wiegt schwer. Dennoch werden die Oberfranken nicht nach Zeil fahren, um die Punkte herzuschenken.

Im Gegensatz zu den Gästen aus Burgkunstadt, blicken die Zeiler sehr gerne auf die Tabelle. Denn mit 10:2 Punkten liegt die Mannschaft um Kapitän Olaf Pfaller noch immer auf Platz 1 und ist erneut Favorit.

Doch der Zeiler Routinier Jahn warnt: "Wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen und uns von der Tabellensituation des Baur-SV blenden lassen. In ihm steckt mehr, als es der aktuelle Tabellenplatz aussagt. Aber ich weiß auch um die Stärke, die in meiner Mannschaft steckt. Das haben wir in den letzten Wochen eindrucksvoll bewiesen. Wenn wir auch im Spiel gegen Burgkunstadt wieder auf die Bahn legen können, was in uns steckt, dann haben wir gute Chancen, die Partie für uns zu entscheiden. Wie auch zuletzt zählen wir wieder auf unsere Fans und den gefürchteten Zeiler Hexenkessel." gö