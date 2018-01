Angelsportverein zeichnet Mitglieder aus

Die Mitglieder des Angelsportvereins waren in der Gastwirtschaft "Zum Goldenen Lamm" in Marktgraitz zum Jahresabschluss zusammengekommen.

Vorsitzender Thomas Leimeister zeigte sich nach seiner Begrüßung erfreut über den Zuwachs von sechs aktiven Neumitgliedern, zwei Jugendlichen und zwei Passiven. Diese lassen den Mitgliederstand auf 61 anwachsen.



Säuberung der Gewässer

In seinem Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr zählte er zahlreiche Aktivitäten sowie verschiedene Fischerei- und Angelveranstaltungen auf. Umweltbewusst zeigten sich die Mitglieder bei der Ufersäuberung sowie Arbeitseinsätzen am Gewässer. Folgend zeichnete der Vorsitzende erfolgreiche Angler aus. Das Jugendkönigsfischen gewann Andreas Quidenus mit 2665 Punkten. Sieger des Pokalfischens der Erwachsenen war Thomas Leimeister. gefolgt von seiner Frau Heidrun Leimeister-Backert auf dem zweiten Platz. Den dritten Platz belegte Alexander Meier.

Den Pokal für den größten Fisch nahm Heidrun Leimeister-Backert entgegen.

Thomas Micheel