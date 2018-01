Der nächste Männerabend der Kirchengemeinde und des Christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) ist am Dienstag, 30. Januar. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr im CVJM-Haus.

Thomas Göttlicher aus Bayreuth, Landessekretär für Integration und Geflüchtete, kommt mit Geflüchteten zum Männerabend und spricht in seinem Referat zum Thema "Angekommen in Deutschland - und jetzt?". Zu dem hochaktuellen Thema sind alle interessierten Männer eingeladen. Begonnen wird der Abend wieder mit einer zünftigen Brotzeit. Den Teilnehmern steht genug Zeit für Gespräche zur Verfügung. sch