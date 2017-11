Bis zum Ende der Verhandlung sollte der Angeschuldigte sein forsches Abstreiten nicht durchhalten. Der 44-jährige Lichtenfelser, der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet hatte, musste sich am Dienstag im Amtsgericht nach und nach der Erkenntnis stellen, seine Situation selbst verursacht zu haben.

In feinem Zwirn saß der Beschuldigte da, eine gepflegte Erscheinung. Ein solches Erscheinungsbild pflegt der Mann auch beruflich und im öffentlichen Leben, ist er doch stets solide und untadelig gewesen - bis zu jenem 9. Mai 2017, als er eine Polizeistreife übersah oder übersehen wollte, und gegen Mitternacht an ihrer Aufforderung, stehen zu bleiben, vorbei in die Straße einbog, an deren Ende er wohnt. Die Streife folgte ihm nach, ein Polizist stieg aus und wand sich unter dem sich schließenden Garagentor durch, um dem Fahrer Fragen zu stellen.

Im Prozess, der von Richter Stephan Jäger geleitet wurde, erinnerte sich der Beamte daran, die Sprache des 44-Jährigen dann als "verwaschen" empfunden zu haben. Sollte er betrunken Auto gefahren sein?

Diesen Verdacht erhärtete laut Polizeibeamten eine "Fahne". Eine Alkoholkontrolle verweigerte der Mann aber. Auch dem darauf folgenden Hinweis, dass er zwecks Blutentnahme ins Klinikum zu folgen habe, verschloss sich der Gestellte gänzlich. "Das möchte ich auch nicht", sagte er und erinnerte sich in seiner Vernehmung daran, seinen Standpunkt noch damit untermauert zu haben, dass er sich wehren werde, wenn er "angelangt" würde.

"Warum haben Sie die Tür (zwischen Wohnung und Garage; die Red.) zugemacht?", wollte Jäger wissen. Die Antwort des Angeschuldigten zu dem Vorfall und dem Polizisten: "Der hat gesagt, er fesselt mich (...), da war ich schon verängstigt."

Was Richter Jäger und Staatsanwältin Tatjana Winterholer von dem Angeklagten und dem Beamten im Folgenden noch zu hören bekamen, trug komische Züge: Den Polizisten abschüttelnd, begab sich der Mann von der Garage ins direkt angrenzende Wohnhaus, verschloss Türen hinter sich und versteckte sich in seiner Wohnung so gut, dass er nicht mehr gefunden werden konnte. Auf die während der Verhandlung eher beiläufig gestellte Frage, wo er sich denn im Haus versteckt habe, wollte der Mann überraschenderweise nicht antworten.

Tatsache war, dass die Polizei, die in jener Nacht noch von einer zweiten Streife verstärkt wurde, auf der Suche nach ihm auch Glasscheiben zu Bruch gehen lassen musste. Von dem Vorwurf, dass der Lichtenfelser bei seinem Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten ihnen Schmerzen zugefügt hätte, nahm die Staatsanwaltschaft Abstand, nachdem der in der Garage stehen gelassene Polizist im Zeugenstand erklärt hatte, dass er zwar mit Händen und Füßen in den sich schließenden Türspalt geraten sei, aber es dabei für ihn zu keinen Quetschungen oder wirklichen Schmerzen gekommen war.

Dass er Bier getrunken habe, gab der Beschuldigte zu. Den Alkoholpegel, den er an jenem Abend maximal erreicht zu haben glaubte, bezifferte er mit 0,4 Promille. "Wie viel es war, werden wir nie erfahren", hielt Richter Stephan Jäger entgegen. Und er stellte ihm erneut die "Königsfrage": "Warum gehen Sie denn nicht zur Blutentnahme mit?" Die Antworten: "Ich hab' die Tür zugemacht, die Gelegenheit war da. Ich kann's selber nicht kapieren." Oder: "Ich habe gedacht, wenn ich die Tür zumache, dann fahren die weg."

Auf 2750 Euro Geldstrafe entschied Richter Jäger, ein für zwei Monate bestehendes Fahrverbot einbeziehend. Die das Urteil kaum berührende Frage danach, wo er sich denn damals in seiner Wohnung nun genau versteckt hielt, ließ der Gefragte ein weiteres Mal unbeantwortet...