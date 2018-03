Anerkannte Innovationskraft

Als Ort der Innovation, kompetenter Ansprechpartner zu allen Themen der Kreativwirtschaft und Tagungslocation der besonderen Art hat die Designwerkstatt eine zentrale Aufgabe: Ortsansässige Unternehmen und Kreative zusammenzubringen und dabei zu unterstützen, dass ein Klima der Innovation entsteht.

Dass ihr das gelingt, ist nun auch anerkannt: "Hiermit gratuliere ich Ihnen, auch im Namen des Vorstandes des Bundesverbandes, sehr herzlich zur erfolgreichen Prüfung und Erlangung des BVIZ-Qualitätsprädikates ,Anerkanntes Innovationszentrum‘", sagte die Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren (BVIZ), Andrea Glaser, anlässlich der Zertifikatsübergabe. Die Designwerkstatt Coburg ist das erste Zentrum, das dieses Qualitätsprädikat führen darf.

Das Konzept der Designwerkstatt lässt sich einer Mitteilung zufolge mit den Worten "Wirtschaft gestalten" beschreiben. "Gestalten" werde dabei wörtlich verstanden, heißt es in dem Text. Die Designwerkstatt gestalte Wirtschaft, indem sie kreative Impulse aussendet: für Design, Kreativwirtschaft, Industrie und Handel.



Einstimmiger Beschluss

Dafür wurde sie nun vom Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren zertifiziert. "Im Anschluss an die finale Vor-Ort-Prüfung hatten die Auditoren einstimmig und ohne Auflagen beschlossen, der Designwerkstatt Coburg das Qualitätsprädikat ,Anerkanntes Innovationszentrum‘ des Bundesverbandes deutscher Innovations-, Technologie­ und Gründerzentren zuzuerkennen", sagte Glaser. Damit sei die Designwerkstatt das erste Zentrum in Deutschland, das unter der Branchenspezifik "Kultur- und Kreativwirtschaft" mit dem BVIZ-Qualitätsprädikat ausgezeichnet worden sei.

Die Geschäftsführerin lobte ausdrücklich die von Leiterin Karin Ellmer und ihrem Team geleistete Arbeit im Wirtschaftsraum Coburg: "Unter Berücksichtigung der vielfältigen Aspekte und Rahmenbedingungen der Innovations- und Technologiezentren in Deutschland stellt die Designwerkstatt Coburg ein gelungenes Beispiel des erfolgreichen Wirkens dar."

Gegründet wurde der BVIZ 1988 und verfolgt seither das Ziel, Technologietransfer und Innovation sowie Unternehmensgründungen und Unternehmensentwicklungen zu unterstützen, indem er die Zentren vor Ort fördert.

Karin Ellmer vergaß bei dem Dank für die Auszeichnung nicht, die Teamleistung zu würdigen, die dahinter steht. Es hätten viele daran mitgewirkt, die Designwerkstatt zu dem zu machen, was sie heute ist, sagte sie: Ein lebendiges Zentrum für Wissenstransfer, an dem neue Ideen und Kooperationen entstehen, die in nicht wenigen Fällen zu echten Innovationen innerhalb der Coburger Wirtschaft geführt haben und hoffentlich noch lange führen. "Daran arbeiten wir alle täglich", betonte Karin Ellmer. red