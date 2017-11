Andreas Schwarz liest zum Vorlesetag

Am Freitag, 17. November, findet auf Initiative der Stiftung Lesen, "Die Zeit" und der Deutschen-Bahn-Stiftung der 14. bundesweite Vorlesetag statt, mittlerweile das größte Vorlesefest Deutschlands. Zu diesem Tag lesen wieder Bücherfreunde und Prominente aus ihren Lieblingsbüchern vor. Auch der Bamberg-Forchheimer Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz (SPD) macht mit und will den Kindern des Carl-Zeitler-Kindergartens in Forchheim Lesefreude bringen. red