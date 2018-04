Andreas Hofer, Carmen und Schloss Nymphenburg

Auch in diesem Jahr hat die rührige Vorstandschaft des VdK-Ortsverbandes Lichtenfels für ihre knapp 1300 Mitglieder und natürlich auch für alle anderen Interessierten ein vielschichtiges Jahresprogramm erstellt.

Start dazu war der 1. VdK-Treff des Jahres, bei dem Polizeikommissar Wollinger von der Kripo Coburg ein aufschlussreiches Referat zum Thema "Trickbetrüger und ihre raffinierten Methoden" hielt und VdK-Vorsitzende Monika Faber das Jahresprogramm 2018 vorstellte.



Route nach Wetterlage

So werden jeden ersten Samstag im Monat für alle Interessierten geführte Wanderungen angeboten, Start ist jeweils um 13 Uhr der Schützenplatz in Lichtenfels. Die erste Wandertour ist bereits am morgigen Samstag, 3. Februar, die Route wird je nach Wetterlage kurzfristig festgelegt.

Am Freitag, 9. Februar, wird zum VdK-Kreisfasching eingeladen, der um 19 Uhr auf der "Karolinenhöhe" startet. Platzreservierungen über den jeweiligen Ortsverein seien unbedingt zu empfehlen, da ja bereits der VdK-Kreisfasching 2017 "aus allen Nähten platzte", so die Vorsitzende.

Eine weitere Veranstaltung im Februar, und zwar am 28., ist der turnusgemäße VdK-Treff ab 14.30 Uhr im Gasthof "Wallachei". Geboten wird ein "fotografischer Jahresrückblick 2017", der von der Fotografin Ursula Kinscher und Ottmar Barnickel gestaltet wird.

VdK-Vorsitzende Faber zeigte weiter auf, dass im Jahresprogramm 2018 des Sozialverbandes VdK Lichtenfels praktisch jeden Monat ein VdK-Treff zu verschiedensten Themen, eine Monatswanderung oder eine Tagesfahrt stattfinde. So werde am 21. April ein Tagesausflug nach München zur "Messe 66" und Schloss Nymphenburg angeboten, am 23. Juni ein Sommerausflug nach Thüringen in die Residenzstadt Gotha mit Stadt- und Schlossführung und am 20 Juli geht es zu den Luisenburgfestspielen. Gespielt werde das sozialkritische Volksstück "Andreas Hofer - ein Freiheitskämpfer".



An die Nordseeküste

Natürlich seien bei allen Veranstaltungen des VdK-Ortsverbandes-Lichtenfels nicht nur die Mitglieder, sondern alle sonstigen Interessierten willkommen, so die Vorsitzende. So auch zu der Fünf-Tages-Reise an die ostfriesische Nordseeküste, die vom 1. bis 5. Juli stattfindet.

Genauso bestehe bereits Anmeldemöglichkeit für den Sommerausflug zu den Bregenzer Festspielen vom 9. bis 12. August, wo zum einen auf der grandiosen Seebühne in Bregenz die Oper "Carmen" gespielt werde, des Weiteren eine Tagesfahrt in die Schweiz nach St. Gallen mit Besuch der barocken Kathedrale mit der Stiftsbibliothek, die seit 1983 zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, sowie eine Bodenseerundfahrt mit Erkundung der Blumeninsel Mainau und eine Bergbahnfahrt auf den Bregenzer Hausberg, dem "Pfänder" sei sicherlich ein besonderes Erlebnis.

Für alle genannten VdK-Tagesfahrten und Mehrtagesausflüge ist bei Interesse weitere Auskunft unter Telefon 09571/5127 oder faber.monika1@gmx.de möglich. mfa