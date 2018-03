Andreas Binger führt nun die Weisachtaler Blasmusik

Die Weisachtaler Blasmusik hat eine neue Führung für die nächsten zwei Jahre gewählt: Andreas Binger löste Stefan Hofmann, der aus privaten Gründen nicht mehr kandidierte, als Vorsitzenden ab.

32 aktive Musiker und fünf Auszubildende hat derzeit der Klangkörper, wie Stefan Hofmann sagte. Bei den Musikern fehle das "Mittelalter", und es sei eine Herausforderung, die jungen Leute nach der Ausbildung zu halten und in die Kapelle zu integrieren.

"Die Zusammenarbeit der Ortsvereine funktioniert derzeit sehr gut", meinte Hofmann. Die Marktgemeinde feiere in diesem Jahr ihr 900-jähriges Bestehen und 250 Jahre Marktrecht. "Die Ausrichtung des Festes wird die gemeinsame Herausforderung aller Ortsvereine in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde", sagte Hofmann und appellierte an alle Vereinsmitglieder, sich als Helfer einzubringen.

In Sachen Nachwuchsarbeit läuft an der Grundschule Maroldsweisach eine Bläserklasse, installiert durch die Musikschule Ebern. Die Zusammenarbeit der Musikschule mit den Musikkapellen bezeichnete Hofmann als ausbaufähig. "Die Ausbildung neuer Jungmusiker ist eine elementare Aufgabe des neuen Vorstandes", sagte er. Ein Frühjahrskonzert mit der Stadtkapelle Seßlach als Gastmusikern werde es am 21. April ab 19.30 Uhr im Saalbau Hartleb geben.

Dirigent Dimitry Braudo war zufrieden mit den musikalischen Leistungen im vergangenen Vereinsjahr, wünschte sich aber eine stabilere Probenbeteiligung. Als Höhepunkte dieser Saison nannte er das Frühjahrskonzert, das Concordia-Jubiläum, den Böhmischen Abend und das Adventskonzert. Die Ausbildungsarbeit müsse weiter intensiviert werden. "Wichtig ist neben konstanter Leistung der Spaß am Musizieren", sagte Braudo.

Die Neuwahl brachte folgendes Ergebnis: Vorsitzender Andreas Binger, Zweiter Vorsitzender Stefan Mildenberger, Dritter Vorsitzender Stefan Hofmann, Kassiererin Katja Meißner, Verantwortliche für Konzerte Hannah Düsel, Notenwarte Tobias Mildenberger und Elke Pratsch, Zeugwart Nicolas Ebert, Jugendwarte Dominik Hepp, Mirjam Pratsch und Anna Grübel, Elternvertreterin Katja Hepp, Vergnügungsausschussmitglieder Stefanie Schobert, Sandra Fassl, Petra Binger, Willi Hohmann und Robert Grübel, Kassenprüfer Werner Mildenberger und Gerd-Peter Schmidt. hw