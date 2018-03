Andere Öffnungszeiten wegen Bauarbeiten

Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass am Gründonnerstag, 29. März, die Bau- und Hauptverwaltung im ersten Obergeschoss des Verwaltungs- und Schulbaus ganztägig geschlossen ist, die Verwaltung im Erdgeschoss ist am Nachmittag nicht geöffnet. Des Weiteren ist am Dienstag, 3. April, die gesamte Verwaltung vormittags geschlossen. Grund der Schließungen sind im Rahmen der barrierefreien Sanierung die letzten Abschlussarbeiten an der Treppenanlage im Rathaus. red