Die Geschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins ist bis einschließlich Freitag, 6. April, geschlossen. An den Donnerstagen , 29. März und 5. April, ist jeweils von 19.30 bis 21 Uhr eine Materialausleihe möglich. Die Kletterhalle ist am Karfreitag, 30. März, Ostersonntag 1. April, und Ostermontag, 2. April, geschlossen. Während der Osterferien entfällt montags die Gymnastik in der Turnhalle

