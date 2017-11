"An Grundwerten der CSU festhalten"

Die Mitgliederversammlung des CSU-Ortsverbandes Scheßlitz beschäftigte sich mit dem Ausgang der Bundestagswahl, aber auch mit regionalen Themen. Zu Gast waren die bayerische "Stimmenkönigin", MdB Emmi Zeulner, und der Erste Bürgermeister Roland Kauper. Beide diskutierten rege mit dem CSU-Ortverband Scheßlitz über das Ergebnis und mögliche Konsequenzen.

Auch wenn die Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner selbst ein überragendes Ergebnis einfuhr, könne man mit dem CSU-Zweitstimmenergebnis in keinster Weise zufrieden sein, so Ortsvorsitzender Holger Dremel. Hier gelte es, verlorenes Vertrauen wieder zurückzuholen. Die laufenden Koalitionsverhandlungen würden noch viele Anstrengungen kosten, um die verschiedenen Positionen in entsprechenden Kompromissen zu vereinen. Einig war man sich, dass die CSU dabei ihre Grundwerte nicht aufgeben darf.

Bürgermeister Roland Kauper berichtete über laufende Maßnahmen in Scheßlitz und anstehende Projekte, unter anderen das bereits gestartete Integrierte Städtische Entwicklungskonzept (ISEK). Einen großen Raum nahmen auch Diskussionen und Beschwerden anlässlich der Schwemme an Straßenbaumaßnahmen rund um Scheßlitz ein.

Zum Abschluss der gut besuchten Mitgliederversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Während Bernhard Ziegmann und Baptist Strohmer 20 Jahre zur CSU gehören, ist Berengar Pawlik schon 25 Jahre Mitglied in der CSU. Ortsvorsitzender Dremel und die Abgeordnete Zeulner gratulierten mit einem Präsent. red