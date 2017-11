Beim BDKJ (Bund deutscher katholischer Jugend) hieß es wieder: "An die Löffel, fertig, los." Fünf Teams mit bis zu je 10 Personen kochten im museumspädagogischen Zentrum (MUPÄZ) beeindruckende Drei-Gänge-Menüs, die anschließend von der Jury um Dekan Hans Roppelt, BDKJ-Dekanatsvorstand Lukas Roth und Amelie Brehm nach Optik, Verarbeitung und Geschmack bewertet wurden. Ebenso wurde auf Arbeitssicherheit und Hygienestandards der Kochteams geachtet.

Besonders beeindruckend war in diesem Jahr die große Teilnehmerzahl. Auch die ökumenische Beteiligung wurde in der Begrüßung von Lukas Roth besonders hervorgehoben. Die Jury aber auch die Teilnehmer konnten die Vorspeisen, die zum Teil kreative Titel trugen, auch selbst probieren und genießen. So wurden zum Beispiel "gekreuzte Löffel" sowie "Karibik meets Kulmbach" serviert. Ebenso erfindungsreich ging es bei der Zubereitung des Hauptgangs zu. Alle Gerichte, auch die Desserts, überzeugten die Jury in Geschmack und Optik, daher war es manchmal schwer, ein Urteil zu fällen. Am Ende jubelte die Jugendgruppe St. Hedwig Kulmbach ("Die Älteren") über einen knappen 1. Platz vor dem Team des Jugendbildungshauses am Knock in Teuschnitz, das extra zur Veranstaltung angereist war. Auf den weiteren respektablen Plätzen landeten St. Hedwig Jugend ("Die Jüngeren") sowie das Vorjahressiegerteam aus Neudrossenfeld. red