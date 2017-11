An der Schranke eingeschlafen

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht fiel einem Passanten ein Pkw auf, welcher vor den Schranken in Altendorf mit laufendem Motor stand. Der Fahrer im Fahrzeug würde schlafen, meinte der Passant gegenüber der Polizei. Die eintreffende Streifenbesatzung weckte den Fahrer schließlich auf. Bei der weiteren Kontrolle wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrer muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen vor Ort stellten die Beamten frische Unfallspuren am Pkw fest, die sie mit einer beschädigten Verkehrsinsel im Bereich Buttenheim in Einklang brachten. Somit erwartet den Fahrer auch noch eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf ca. 3400 Euro. red