An der Flutbrücke und beim SV Ebelsbach steigen Derbys

Wenn es das Wetter und die Beschaffenheit der Plätze zulassen, kommt es in der Fußball-Kreisliga Schweinfurt 2 am Wochenende zur Austragung eines kompletten Spieltags. Im Derbys stehen sich der 1. FC Haßfurt und der SV Sylbach, der SV Ebelsbach und der TV Haßfurt sowie der TV Königsberg und der TSV Prappach/Oberhohenried gegenüber.

FT Schweinfurt - SG Eltmann

Vor einer Herkulesaufgabe steht die SG Eltmann, die sich beim Spitzenreiter FT Schweinfurt so gut wie möglich aus der Affäre ziehen will. Die zweitfairste Mannschaft der Liga wäre allerdings die erste, die vom designierten Bezirksligaufsteiger einen Punkt mit nach Hause nehmen würde.

1. FC Haßfurt - SV Sylbach

Im Lokalderby gegen den SV Sylbach ist der 1. FC Haßfurt bei einem Blick auf die Heim- und Auswärtstabellen klarer Favorit. Doch der Aufsteiger wird ebenso wie beim 3:2 im Hinspiel alles daransetzen, um den Kreisstädtern an der heimischen Flutbrücke erneut ein Bein zu stellen.

SG Sennfeld - FC Neubrunn

Bei der SG Sennfeld gibt der FC Neubrunn seine Visitenkarte ab und rechnet sich durchaus Chancen aus. Zu Recht, denn immerhin hat die Elf um Trainer Marco König drei ihrer sieben Auswärtspartien nicht verloren, während die Hausherren ihrerseits schon drei Mal als Verlierer den eigenen Platz verlassen mussten.

TV Königsberg -

Prappach/Oberhohenried

Ein heißes Nachbarduell erwartet die Zuschauer beim TV Königsberg, der sich gegen den TSV Prappach/Oberhohenried vermutlich sehr strecken muss. Gäste-Torjäger Jan Derra und Co. wollen zumindest nicht mit leeren Händen nach Hause zurückkehren und werden dem zuletzt am 24. September des vergangenen Jahres zu Hause siegreichen TVK das Leben sicher nicht leicht machen.

SV Ebelsbach - TV Haßfurt

Erst eine Partie hat der SV Ebelsbach in dieser Saison bislang vor heimischen Fans verloren, so dass der Optimismus verständlicherweise groß ist, auch den TV Haßfurt in die Knie zu zwingen. Die "Turner" wollen andererseits alles dafür tun, sich für die 0:3-Hinspielklatsche zu revanchieren.

Jahn Schweinfurt -

SV Hofheim

Die Hofheimer sind Favorit in der Partie beim Schlusslicht. Doch der Tabellenneunten weiß derzeit nicht so recht, wo er steht, da die Vorbereitung witterungsbedingt nicht normal abgelaufen ist. Für den Jahn kann nur ein "Dreier" zählen. rn/di