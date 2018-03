An der Baustellenampel krachte es

Ein 27-jähriger Honda-Fahrer musste am frühen Montagabend an der Baustellenampel zwischen Euerdorf und Trimberg wegen Rot anhalten. Eine 57-jährige Renault-Fahrerin sah dies zu spät und versuchte nach links auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie blieb jedoch mit dem rechten Außenspiegel an der linken Fahrzeugseite des Honda hängen. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Schaden in Höhe von ca. 80 Euro. pol