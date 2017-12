An der Abfahrt krachte es

Der Fahrer eines Toyota musste am Donnerstagnachmittag beim Verlassen der Autobahn und Einfahren in die Bundesstraße 287 an der Einmündung verkehrsbedingt warten. Dies erkannte der nachfolgende Fahrer eines Mazda zu spät, so dass er mit seinem Pkw auf den Vorausfahrenden auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher erhielt eine Verwarnung. pol