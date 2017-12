Amphetamin versteckt

Jeweils geringe Mengen Amphetamin und Marihuana konnten Fahnder der Verkehrspolizei bei der Kontrolle auf der Autobahn sicherstellen. Am Montagvormittag hielt die Streife einen VW aus Thüringen an der Ausfahrt Plech an. Da einer der Mitfahrer, ein 36-Jähriger, sehr nervös erschien, durchsuchten die Beamten den VW genau.

Unter der Rücksitzbank konnten die Polizisten ein Überraschungsei mit geringen Mengen Marihuana und Amphetamin als Inhalt auffinden und sicherstellen. Der 36-jährige Besitzer wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. red