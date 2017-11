Ampel an der Obi-Kreuzung fällt aus

Ein Gesamtsachschaden von etwa 18 500 Euro und leicht verletzte Verkehrsteilnehmer waren die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend an der sogenannten Obi-Kreuzung in Forchheim ereignet hat.

Als ein 36-Jähriger an der Kreuzung Äußere Nürnberger Straße in die Franz-Josef-Strauß-Straße abbiegen wollte, übersah er einen stadteinwärts fahrenden 30-jährigen VW-Fahrer. Dieser wurde auf einen Ampelmast geschoben.

Im Anschluss wurden beide Unfallbeteiligte mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Forchheim gebracht. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr Forchheim abgesichert. Aufgrund des Ausfalles der Ampel musste vorübergehend die Verkehrsregelung an der Kreuzung geändert werden, wie die Polizei Forchheim mitteilte. Auch am Freitagmorgen war die Ampel noch außer Betrieb, was zu Verkehrsbehinderungen führte. red