Amerikanische Faulbrut im Mittelpunkt

"Amerikanische Faulbrut - eine aktuelle Herausforderung" heißt der Vortrag des Bienenfachwarts und Bienensachverständigen Karl-Heinz Übelacker beim Imkerverein Bamberg und Umgebung. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 26. November, in der Gaststätte der Kleingartenanlage "Am Sendelbach" statt. Beginn ist um 14 Uhr. red