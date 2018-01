Aufgrund des Erfolges im vergangenen Jahr veranstaltet die Dorfgemeinschaft am Samstag, 27. Januar, wieder einen "Oldie-Abend" in der Festhalle. Gute-Laune-Musik garantiert das Quartett "Greyhound". Die Band spielt die schönen und tanzbaren American Oldies der 60er und 70er Jahre. In ihrem Gepäck haben sie auch die eine oder andere Überraschung. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. sek