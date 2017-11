Ambitionen des SC Steinbach erhalten in Ebersdorf herben Dämpfer

Nach dem zweiten Spieltag der A-Klasse 6 führt überraschend die SG Lauenstein die Tabelle an. Auch die SG Nordhalben hat bereits zwei Siege auf dem Konto.



TSV Ebersdorf -

SC Steinbach 4:1 (1:1)

Über 200 Zuschauer sahen das Kirchweih-Spiel, das seinen erwarteten Verlauf zu nehmen schien. Flender brachte den SC Steinbach nämlich durch einen Elfmeter in Führung. Mit dem Ausgleich kurz vor der Pause kippte dann aber die Partie.

Nach dem schnellen 2:1 in der zweiten Halbzeit durch Tomaschko spielten sich die Ebersdorfer in einen Rausch. Als der stärkste Spieler auf dem Platz, Florian Feuerpfeil, das 3:1 nachlegte, war die Partie entschieden. Den Schlusspunkt setzte Johannes Möller, der den aufgrund der kämpferischen Leistung verdienten Heimsieg unter Dach und Fach brachte.

Tore: 0:1 Flender (30./Elfmeter), 1:1 F. Feuerpfeil (45.), 2:1 Tomaschko (47.), 3:1 F. Feuerpfeil (67.), 4:1 Möller (75.) / SR: J. Fröba (TSV Neukenroth). red



SV Nurn -

SG Lauenstein 2:5 (1:2)

Nach zunächst ausgeglichenem Verlauf schlug der vierfache Gäste-Torschütze Jakob Stauch nach 20 Minuten zum ersten Mal zu. Mit einer Direktannahme nach einer Flanke schaffte SV-Neuzugang Adrian Maric nach einer halben Stunde Spielzeit den bis dahin verdienten Ausgleich. Die Hausherren hätten danach sogar in Führung gehen können, doch landete ein Freistoß an der Latte. Besser lief es für die SG, die nach einem schnellen Angriff kurz vor der Pause erneut in Führung gingen.

Nach dem Seitenwechsel bot der SV Nurn eine desolate Vorstellung, so dass Lauenstein innerhalb von knapp zehn Minuten zu drei Treffern kam. Hierzu gehörte allerdings auch ein völlig überflüssiger Foulelfmeter. Die Heimelf stemmte sich gegen eine erneut drohende Schlappe und konnte zumindest noch eine Resultatsverbesserung erreichen.

Tore: 0:1 Stauch (21.), 1:1 Maric (30.), 1:2 Stauch (45.), 1:3 Betz (49.), 1:4 Stauch (52.), 1:5 Stauch (58./Foulelfmeter), 2:5 Hassan (79.) / SR: A. Özdemir (SG Gösmes/Walberngrün). hf



SG Teuschnitz -

FC Welitsch 3:2 (1:2)

Bei der Heimelf konnten fünf erstmals spielberechtigte Nachwuchsakteure auflaufen. Bei allen stimmten Einstellung und Einsatz, wenngleich die spielerischen Elemente und ein wenig Erfahrung noch ihre Zeit erfordern. Der Gast machte von Anfang an viel Druck und bestimmte das Spiel. Tore von Alexander Leitz und Paul Hilbert brachte die Welitscher zunächst auf die vermeintliche Siegesstraße, da sie zudem noch einige gute Möglichkeiten liegen ließen. Die Hausherren kamen fast mit dem Halbzeitpfiff mit ihrer einzigen nennenswerten Möglichkeit durch Andreas Bayer zum Anschlusstreffer.

Nach Wiederanstoß vergaben die Teuschnitzer erneut aus bester Position. In der 51. Minute setzte sich Johannes Bayer energisch auf der Außenbahn durch, brachte den Ball dann scharf vors Gehäuse, wo ihn ein Gästespieler unglücklich ins eigene Tor abfälschte. Nun war die Heimelf wieder voll im Spiel, und der Gast wirkte immer mehr verunsichert. Ein weiter Freistoß von Tim Jungkunz aus gut 50 Metern fand dann den Weg in das Gästetor, wobei FC-Abwehr einschließlich Torhüter ein schwaches Bild ablieferten. Auf der anderen Seite hielt der beste Spieler auf den Platz, Torhüter Wittmann, mit einer Glanzparade den überraschenden Sieg seiner Mannschaft fest.

Tore: 0:1 Leitz (15.), 0:2 Hilbert (24.), 1:2 A. Bayer (45.), 2:2 Eigentor (51.), 3:2 Jungkunz (84.) / SR: Renner (Münchberg). as



TSV Wilhelmsthal -

SG Steinberg 7:0 (1:0)

Der TSV kam gut in Partie und hätte bereits in der 2. Minute durch Daniel Wünsch per Kopf in Führung gehen können. In der 9. Minute erzielte André Welsch das 1:0. Die Wilhelmsthaler erspielten sich optisch ein Übergewicht, aber auch die Gäste tauchten immer wieder gefährlich vor dem Tor der Gastgeber auf. Mitte der ersten Halbzeit kam die SG immer besser ins Spiel, jedoch konnten sich die Gäste vor dem Tor nicht entscheidend durchsetzen.

Nach der Pause wirkten die Gastgeber entschlossener und erhöhten durch André Welsch per Freistoß auf 2:0. Als dann die Gäste einen Spieler mit "gelb/ rot" verloren und Welsch kurz darauf das 3:0 erzielte, war die Moral der Gäste gebrochen. Die Heimelf erzielte nun in regelmäßigen Abständen noch vier weitere Treffer und siegte am Ende hochverdient mit 7:0.

Tore: 1:0 Welsch (9.), 2:0 Welsch (56.), 3:0 Welsch (58.), 4:0 Eidloth (68.), 5:0 F. Montag (82.), 6:0 P. Montag (84.), 7:0 Adam (90.) / SR: Polat (FC Kupferberg). mba



SV Friesen III -

SG Birnbaum 3:3 (1:1)

Ohne große Abtastphase versuchten beide Teams in die Offensive zu spielen. Thomas Beetz traf nur den Pfosten, und eine Direktabnahme von Philipp Geiger auf der anderen Seite strich knapp über die Latte. Dann schloss die Heimelf einen Konter durch Christoph Deuerling zum 1:0 ab. Die Gäste zeigten sich jedoch nicht beeindruckt und konnten kurz vor der Pause durch Andreas Zwosta ausgleichen.

Nach dem Seitenwechsel ging es munter hin und her. Zunächst traf Christoph Deuerling nur die Latte, ehe Stefan Letsch mit einer schönen Einzelleistung das 2:1 erzielte. Im Gegenzug verfehlte Zwosta das Tor knapp. Besser machte es Manuel Gebhardt, der wenig später zum 2:2 traf. Die Gäste waren nun am Drücker und gingen in Führung, ls die SV-Abwehr den Ball nicht wegbekam. Jedoch nur wenig später schickte Philipp Geiger Michael Krampe steil, und der traf mit einem satten Schuss ins lange Eck zum 3:3. Die Schlussphase gehörte den Gästen, die auf den Sieg drängten. Dabei konnte sich jedoch mehrmals SV-Torhüter Felix Doppel auszeichnen und hielt so das verdiente Unentschieden fest.

Tore: 1:0 C. Deuerling (25.), 1:1 Zwosta (43.), 2:1 Letsch (50.), 2:2 Gebhardt (57.), 2:3 Beetz (72.), 3:3 Krampe (77.) / SR: Mäusbacher (Fürth a.B.). mf



SG Pressig -

TSV Neukenroth II 3:2 (0:0)

Die Gastgeber waren von Beginn an die agilere Mannschaft, konnten aber zunächst keine zwingenden Torchancen herausspielen. Ab der 15. Minute spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab, und beide Mannschaften neutralisierten sich. Bis zur Halbzeit gab es keine nennenswerten Torchancen.

Gleich nach Wiederbeginn wurde Koch im Sechzehner gelegt, und Böhnlein verwandelte den Strafstoß zum 1:0. Kurz darauf parierte der Pressiger Torwart Müller aus kurzer Distanz hervorragend. Gegen den Ausgleich durch Scheiblich war aber auch er machtlos. Nun hatten die Gäste mehr Tormöglichkeiten, und Daum Bastian erzielte das 1:2. Durch einen Doppelschlag in der 88. und 89. Minute gingen dieEinheimischen als Sieger vorm Platz.

Tore: 1:0 Böhnlein (47./Foulelfmeter), 1:1 Scheiblich (50.), 1:2 B. Daum (71.), 2:2 Heinlein (88.), 3:2 M. Daum (89.) / SR: Kleiber (Untersiemau) . khr



FC Stockheim II -

SG Nordhalben 3:4 (0:1)

In einem Spiel von zwei gleichwertigen Teams kam die SG Nordhalben zum zweiten Dreier. Die erste große Chance hatte der Stockheimer Juan Bustamente, als er nach Vorarbeit von Fabian Müller scheiterte. Besser machte es für die Gäste Nico Scholz, der nach Faustabwehr des Keepers per Direktabnahme das 0:1 erzielte.

Mit den eingewechselten Olaf Renk und und Björn Blinzler erhöhten die Hausherren das Tempo, doch gelang der SG Nordhalben das 0:2 durch Persicke. Mit zwei Kopfballtoren innerhalb von drei Minuten konnte Björn Blinzler auf 2:2 ausgleichen. In der nun offenen Begegnung traf nach einem klasse Spielzug Brand per Flugkopfball zum 2:3. Florian Scherer verwertete eine gelungene Vorarbeit von Fabian Müller zum 3:3. In der Nachspielzeit wurde die Moral der Gäste belohnt. Fabian Engelhardt traf aus stark abseitsverdächtiger Position zum 3:4.

Tore: 0:1 Scholz (35.), 0:2 Persicke (50.), 1:2 Blinzler (60.), 2.2 (63.), 2:3 Brand (73.), 3:3 F. Scherer (88.), 3:4 F. Engelhardt (92.) / SR: Börner (Neustadt). ds