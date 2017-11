Am Samstag wird das KKB zum Tollhaus

Die 1. Kulmbacher Showtanzgarde und das Kulmbacher Kleinkunst-Brettla (KKB) laden am 11.11. zur zweiten "Prinzenpaar-Krönung" in den Saal des KKB in Untersteinach ein. Zum Faschingsauftakt in die Session 2017/2018 wird das Kulmbacher Kinderprinzenpaar vorgestellt. Verschiedene oberfränkische Faschingsvereine werden den Saal in ein Tollhaus verwandeln und die bunte und facettenreiche Welt des Faschings präsentieren.

Tanzmariechen, Gardemädchen, Schautänzerinnen und die Männer des grazilen Ballettes zeigen, was sie während der Sommerpause einstudiert haben. Die Einladung zur ersten Prinzenpaar-Krönung geht aber nicht nur an Faschingsnarren, sondern an alle, die Spaß an bunten Kostümen, akrobatischen Tänzen und Stimmung haben. Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 11. November, um 19.11 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.11 Uhr. red