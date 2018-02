Am Mittag betrunken am Steuer

Mit fast zwei Promille Alkohol am Steuer war eine 53-Jährige auf der Bundesstraße unterwegs.

Die Frau befuhr am Samstag, gegen 12.40 Uhr, mit ihrem Pkw die Bundesstraße 27 von Bad Kissingen in Richtung Gemünden. Sie kam mit ihrem Fahrzeug mehrfach auf den Gegenfahrstreifen. Die auffällige Fahrweise führte dazu, dass sie angehalten und kontrolliert wurde. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den beachtlichen Wert von 1,96 Promille. Folglich wurde die Weiterfahrt unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde sie von verständigten Familienangehörigen abgeholt.

Was folgt ist eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr mit den entsprechenden fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen.