Am Grab von Horst Kühne

Am 1. Februar 2017 war der Kulmbacher Ehrenbürger Horst Kühne verstorben. Beim Grabgang anlässlich seines ersten Todestages erinnerte Oberbürgermeister Henry Schramm im Beisein der Familie sowie vieler Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft an einen außergewöhnlichen Mann und eine hochgeschätzte Unternehmerpersönlichkeit mit großem Herzen.



Spuren hinterlassen

"Horst Kühne hat bleibende Spuren hinterlassen: als vorbildlicher Unternehmer, als engagierter Mäzen, als Mensch", sagte Schramm. Er habe den Verstorbenen als beeindruckende Persönlichkeit, als Mann mit Rückgrat kennen- und schätzen lernen. "Raue Franken und kühle Hanseaten, Horst Kühne und wir Kulmbacher - letztendlich hat es von Anfang an gepasst", stellte der OB fest.

Mit viel Schaffenskraft, Mut, Ideenreichtum und unternehmerischem Weitblick habe Kühne über viele Jahre die Geschicke seiner Firma Raps geleitet. Sein Tun sei geprägt gewesen von sozialem Verantwortungsbewusstsein. In der Adalbert-Raps-Stiftung habe er mit seiner Frau Annegret mit viel Herzblut und aus Überzeugung zahlreiche soziale, karitative und schulische Zwecke unterstützt. "Wenn ein Projekt sinnvoll und nachhaltig war, konnte man Horst Kühne dafür begeistern", so der OB.

Horst Kühne erhielt hohe und höchste Auszeichnungen. Er war Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und auch in seiner Wahlheimat wurde sein großartiges, verdienstvolles Wirken im höchsten Maße anerkannt: Die Stadt Kulmbach ehrte ihn mit der Stadtmedaille sowie der Goldenen Bürgermedaille und dem Eintrag ins Goldene Buch.

Als höchste zu vergebende Auszeichnung verlieh ihm die Stadt im Jahr 2005 die Ehrenbürgerwürde. red