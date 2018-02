In der 1. Keglerbundesliga erwischte der SKC Staffelstein abermals einen schwarzen Tag. Positiv war allerdings, dass Marcus Gerdau wieder in das Geschehen eingreifen konnte und das beste Ergebnis der Heimmannschaft erzielte. Die Akteure lieferten sich hitzige Duelle - aber nicht nur die Spieler gingen schweißgebadet aus der Kegelanlage, auch die begeisterten Fans. Letztlich ist es Thomas Schneider zu verdanken, dass Zerbst die Punkte behielt. Er rief auf den beiden Schlussbahnen eine sehr gute Leistung mit 178 und 173 Kegeln ab. In der Summe waren es 3677:3682 Kegel, also nur 5 Holz, die die Staffelsteiner von einem Triumph abhielten.



SKC Staffelstein -

Rot-Weiß Zerbst 3:5

Schon zu Beginn der Partie machten es sich die Staffelsteiner Spieler selbst schwer. Einige Würfe im Abräumen wurden nicht gut gespielt, so dass die ersten beiden Sätze an die Gäste gingen. Julian Hess musste sich mit zwei Kegeln (153:155) gegen Mathias Weber beugen und Torsten Reiser mit nur einem Kegel gegen Manuel Weiß (165:166). Julian Hess kämpfte verbittert in den weiteren Duellen und war erfolgreich auf den Bahnen zwei und drei, bei denen er den Zerbster mit 158:156 und 144:131 abzog. Auf der Schlussbahn überzeugte wieder der Zerbster mit 163 Holz, wo der Gastgeber durch einen Wurf auf die Mitte seinen Punkt mit 148 Holz verlor. Nachdem Reiser den ersten Satz trotz guten Spiels hergab, brach er unverhofft ein. Schwache 128 Kegel ließen Manuel Weiß, der 155 Holz dagegen spielte, den Satz leicht gewinnen. Die weiteren 141:144 und 143:158 brachten den Staffelsteiner auf ungewohnte 577:623 Kegel, was ein deutliches Plus der Gäste bedeutete. Nun lag es am Mittelpaar, diesen Rückstand wieder wett zu machen.



Gerdau trumpft auf

Marcus Gerdau, der sich kurzfristig einsatzbereit meldete, musste gegen Jürgen Pointinger ran. Er legte gleich richtig los und überzeugte mit 162:143 Holz. Zwar verlor er seine folgende Bahn mit 163:167, was ihn aber nicht aus der Ruhe brachte. Erneut stark mit 167:148 und 155:149 dominierte er seinen Kontrahenten. In der Summe holte der Staffelsteiner sogar 40 Kegel. Mit 647:607 blies er zur Aufholjagd der Badstädter. Dies bekam auch Jaroslav Hazva mit, der zeitgleich auf der Bahn agierte. Auch er startete furios mit 179 Kegeln, wo Uros Stocklas mit 134 Holz nur staunen konnte. Der Gästespieler wurde mit nur 26 Kegel im Abräumen sofort gegen Fabian Seitz ausgewechselt. Hazva punktete mit erneut guten 154:145 Kegeln, was aber an den vielen Nullwürfen im Abräumen des Zerbsters lag. In der Folge wurde der SKCler immer schwächer. Mit 144:156 und 138:142 unterlag er Seitz auf den beiden Schlussbahnen. Im Gesamt war er jedoch mit 615:577 deutlich im Plus, wodurch er auch den Mann-schaftspunkt für sein Team holte.

Dreißig Kegel standen auf der Habenseite des SKC vor dem letzten Duell.

Keine leichte Aufgabe, da bei den Zerbstern Boris Benedik und Thomas Schneider im Aufgebot standen. Dennoch gingen die beiden Schlussspieler Jelinek und Bischoff voller Motivation auf die Bahn. Florian Bischoff, der grippegeschwächt spielte, fing gut an. Jedoch hielt er dies körperlich nicht lange durch, so dass er nach 13 Würfen die Bahn freiwillig verließ. Ersatzmann Jiri Vicha stand bereit und übernahm die Aufgabe. Es sah zu dieser Zeit schon so aus, als würde es eine enge Kiste werden. Denn Benedik nahm Vicha mit 163:147 ein paar Holz ab und Schneider mit 164:151 auch Jelinek. Auch die folgende Bahn verlor Vicha, wobei er mit 156:162 gut dagegen hielt. Eine positive Bahn konnte Miroslav Jelinek verbuchen, indem er mit 163:141 Kegeln wieder Boden gut machte. Weiter kämpfen war hier die richtige Entscheidung für den SKCler Vicha. Er setzte sich auf der vorletzten Bahn gegen Benedik mit 148:131 Holz durch.



Schneider schiebt stark

Aber da war noch Thomas Schneider: Er brannte ein Feuerwerk an guten Würfen ab und setzte Jelinek mit 178:146 mächtig unter Druck. Zwei Kegel plus standen noch an der Tafel für den SKC. Beide Heimspieler kämpften um jeden Kegel. Jiri Vicha bewies Nervenstärke. Er gewann mit starken 164:158 Kegeln erneut seinen Satz und mit nur einem einzigen Holz (615:614) auch den Mann-schaftspunkt. Auch Miroslav Jelinek zeigte all sein Können. 71 Kegel im Abräumen ist unter so einem Druck eine Meisterleistung. Aber Thomas Schneider war diesem gewachsen. Er lag in den Vollen mit 15 Kegeln in Führung und ließ sich diese auch nicht mehr nehmen. Seine 69 Kegel im Abräumen waren absolut gleichwertig. Letztlich reichten zwei Neuner von Jelinek nicht aus, um die Punkte in Staffelstein zu behalten. In der Summe trennten sich die beiden mit 160:173 mit insgesamt 620:656 Kegel, was fünf Holz plus für die Rot-Weißen bedeutete. Nun muss der SKC sich neu sammeln, um nächste Woche in Schwabsberg einen Punkt zu holen.

SKC Staffelstein -

Rot-Weiß Zerbst 3:5

(10:14 Satzpunkte, 3677:3682 Holz)

Hess - Weber 2:2 (603:605)

Reiser - Weiß 0:4 (577:623)

Gerdau - Pontinger 3:1 (647:607)

Hazva - Stoklas/Seitz 2:2 (615:577)

Bischoff/Vicha - Benedik 2:2 (615:614)

Jelinek - Schneider 1:3 (620:656)