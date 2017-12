Am Atlantik "Brücken gebaut"

Elf spannende Tage an der französischen Atlantik-Küste verbrachten die Mitglieder der Jugendgruppe des Technischen Hilfswerks (THW) in Haßfurt. Das dortige Jugendzeltlager stand unter dem Motto "Brücken bauen, Menschen verbinden, Grenzen überwinden".

Eingebunden waren die Jugendlichen aus dem Landkreis Haßberge laut Bericht des THW in den deutsch-französischen Jugendaustausch, der von der THW-Jugend Unterfranken gemeinsam mit dem deutsch-französischen Jugendwerk organisiert wurde.

Gemeinsam mit rund 115 weiteren Jugendlichen und Betreuern aus ganz Unterfranken traten die Haßbergler die Reise nach Douvres-la-Dèlivrande in der Region Calvados an. Die deutschen Teilnehmer wurden herzlich empfangen. Auch 25 französische Jugendliche nahmen an der Begegnung teil. Viele Ausflugsmöglichkeiten boten sich dort am Atlantik, etwa zu den Landungsbrücken oder dem Memorial-Museum in Caen. Dieses Museum beispielsweise dokumentiert die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts vom Ersten Weltkrieg bis zum Mauerfall. Die Jugendlichen hatten also zahlreiche Möglichkeiten, die europäische Geschichte hautnah zu erleben.

Daneben standen auch sportliche Aktivitäten wie Stand-up-Paddling oder Katamaran fahren auf dem Programm. Für Abwechslung war also gesorgt und die Zeit verging für die Jugendlichen wie im Flug. Mit vielen neuen Eindrücken und im Bewusstsein, neue Freunde gewonnen zu haben, kehrten die THW-Jugendlichen zurück. Die Begeisterung war groß. sw